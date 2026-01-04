Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Lefkada
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Lefkada, Grecja

2 obiekty total found
Willa 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 656 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 656 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Willa ma fronto…
Cena na żądanie
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Katouna, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katouna, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż tradycyjny dom o powierzchni 160 m kw w miejscowości Katouna, na wyspie Lefkada!…
$400,291
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Lefkada, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
