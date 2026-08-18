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Domy na sprzedaż w Evosmos Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Dom 6 pokojów
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 516 m²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 800.000 . This 516 sq.…
$920,682
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Parametry nieruchomości w Evosmos Municipal Unit, Grecja

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