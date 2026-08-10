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Hotele na sprzedaż w Municipal Unit of Ellomenos, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 000 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż, 1.000 m kw. hotel na 1.500 m kw. działki na wyspie Lefkada. Hotel składa się z…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 020 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 020 m²
Na sprzedaż Apart- Hotel 1020 m2 położony w pięknym miejscu Nidri, na wschód od wyspy Lefkad…
$2,83M
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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