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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecja

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2 obiekty total found
HOTEL FOR SALE w Municipality of Corinth, Grecja
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Kompleks piętnastu autonomicznych apartamentów do wynajęcia bardzo blisko morza. Apartamenty…
$938,794
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Agencja
Sideris Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 270 m² w Assos, Grecja
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Assos, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż - - Mieszkaniowe Inne nieruchomości - - Korinthia: Assos - Lechaio 270mq.m., 9 S…
$524,414
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