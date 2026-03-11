Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Asini, Grecja

Willa 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$889,535
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
