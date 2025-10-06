Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Argyroupoli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/2
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 125 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się …
$942,914
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się