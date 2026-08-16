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Wille na sprzedaż w Loutraki, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Loutraki, Grecja
Willa 5 pokojów
Loutraki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Sideris Real Estate
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