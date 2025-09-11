Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lavreotiki Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

Lavrio
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Lavrio, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Lavrio, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$339,428
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Lavrio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Lavrio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 83 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$298,462
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się