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Wille na sprzedaż w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Karavados, Grecja
Willa
Karavados, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 900 m kw. w Kefalonii. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Pesada, Grecja
Willa 6 pokojów
Pesada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Parametry nieruchomości w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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