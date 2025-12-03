Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Kassandra Municipal Unit, Grecja

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
Apartament A46 o powierzchni 93 m² w Kallithea, Chalkidiki, to wyjątkowa propozycja dla osób…
$312,497
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Apartament A24 o całkowitej powierzchni 88 m² to doskonały przykład nowoczesnej architektury…
$324,223
