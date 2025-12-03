Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Kassandra Municipal Unit, Grecja

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Spektakularne letnie życie plus biznes, ten dom ma 400 metrów kwadratowych i 200 metrów gale…
$1,05M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kassandra Municipal Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się