  Realting.com
  Grecja
  Kassandra Municipal Unit
  Mieszkania
  Mieszkanie
  Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Kassandra Municipal Unit, Grecja

apartamenty wielopoziomowe
3
kawalerki
3
1 pokojowe
70
2 pokojowe
110
6 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
Apartament A46 o powierzchni 93 m² w Kallithea, Chalkidiki, to wyjątkowa propozycja dla osób…
$312,497
Mieszkanie 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 2
W samym sercu kosmopolitycznej Kallithei na Chalkidiki, zaledwie kilka minut od krystaliczni…
$190,971
Mieszkanie 3 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
W samym sercu kosmopolitycznej Kallithei na Chalkidiki, zaledwie kilka minut od krystaliczni…
$248,841
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Apartament A24 o całkowitej powierzchni 88 m² to doskonały przykład nowoczesnej architektury…
$324,223
Mieszkanie 3 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
W samym sercu kosmopolitycznej Kallithei na Chalkidiki, zaledwie kilka minut od krystaliczni…
$243,051
Mieszkanie 3 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/2
Apartament A44 o łącznej powierzchni 78 m² to doskonały przykład nowoczesnej architektury i …
$260,415
Parametry nieruchomości w Kassandra Municipal Unit, Grecja

