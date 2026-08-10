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Hotele na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Zakynthos Municipality
4
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52 obiekty total found
Hotel 350 m² w Dassia, Grecja
Hotel 350 m²
Dassia, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż, mini hotel o powierzchni 350 mkw położony w Kassiopi, jednej z najbardziej znan…
$3,90M
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Hotel 1 600 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 600 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Zante. Hotel ma jeden poziom. Is…
$3,01M
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Hotel 400 m² w Skripero, Grecja
Hotel 400 m²
Skripero, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Hotel na sprzedaż, 13 km od centrum miasta Korfu. Ten dwupiętrowy hotel ma powierzchnię 400 …
$2,77M
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TekceTekce
Hotel 400 m² w Kavos, Grecja
Hotel 400 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż, mini hotel 400 m2 w miejscowości Kavos, który znajduje się 47 km na południe od…
$377,827
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Grekodom Development
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Hotel 710 m² w Petriti, Grecja
Hotel 710 m²
Petriti, Grecja
Powierzchnia 710 m²
Na sprzedaż, 3-piętrowy niedokończony budynek 710 m kw z widokiem na morze! Dostępne działk…
$277,467
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Oferujemy hotel położony na północnym wybrzeżu wyspy Korfu. Kompleks składa się z 10 dwóch m…
$3,52M
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Grekodom Development
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Hotel 1 200 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 200 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzedaż hotel 1200 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Są: klim…
$2,66M
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Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Kavos, Grecja
Hotel 400 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż, hotel o powierzchni 400 m2 położony w Cavos zaledwie 50 m od plaży! Obiekt znaj…
$826,496
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Grekodom Development
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Hotel 997 m² w Kato Korakiana, Grecja
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Grecja
Powierzchnia 997 m²
Na sprzedaż: Beachfront Hotel w Dassia, North- East Corfu! Rozmiar nieruchomości: 997 m kw.…
$3,90M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 469 m² w Gouvia, Grecja
Hotel 469 m²
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 469 m²
Na sprzedaż połowa czteropiętrowych apartamentów składa się z siedmiu pokoi. Apartamenty zna…
$2,72M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 407 m² w Karousades, Grecja
Hotel 407 m²
Karousades, Grecja
Powierzchnia 407 m²
Oferujemy przytulny hotel na pięknej wyspie Korfu. Hotel o łącznej powierzchni 320 metrów kw…
$578,547
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Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Sfakera, Grecja
Hotel 400 m²
Sfakera, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż przytulny hotel 400 m kw. w Roda, na północ od pięknej wyspy Korfu! Hotel znajdu…
$1,30M
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Grekodom Development
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Hotel 335 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 335 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 335 m²
Nieruchomość znajduje się w Agios Gordios, bardzo popularny letniskowy kurort o wyjątkowej n…
$767,461
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Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 480 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż hotel 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 3 poziomy. Parter składa…
$1,59M
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Grekodom Development
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Hotel 740 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż, piękny nadmorski hotel w okolicy Cavos, w bardzo południowej części Korfu. Hote…
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Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 400 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Mini przytulny hotel na sprzedaż na wschodnim wybrzeżu wyspy Korfu. Hotel składa się z 13 ap…
$3,54M
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Hotel 1 320 m² w Kalamaki, Grecja
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecja
Powierzchnia 1 320 m²
Na sprzedaż hotel położony w miejscowości Laganas na południu wyspy Zakynthos. Hotel znajdu…
$2,36M
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Hotel 550 m² w Kavos, Grecja
Hotel 550 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż przytulny hotel o powierzchni 550 mkw położony w Asprokavos, w bardzo południowe…
$1,30M
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Hotel 640 m² w Benitses, Grecja
Hotel 640 m²
Benitses, Grecja
Powierzchnia 640 m²
W jednej z najpopularniejszych wiosek Korfu znajduje się mały kompleks 14 apartamentów na sp…
$2,95M
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Hotel 300 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 300 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na południu Korfu, w jednym z najbardziej popularnych miejsc, na sprzedaż gotowy biznes. Bud…
$442,766
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Grekodom Development
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Hotel 1 020 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 020 m²
Na sprzedaż Apart- Hotel 1020 m2 położony w pięknym miejscu Nidri, na wschód od wyspy Lefkad…
$2,83M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 480 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Hotel na sprzedaż o powierzchni 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel znajduje się …
$867,067
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 260 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 260 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden pozi…
$472,283
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Grekodom Development
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Hotel 4 600 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 4 600 m²
Hotel na sprzedaż na Korfu - wartość wyjątkowa Lokalizacja i przegląd: Doskonała lokalizacj…
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Hotel 385 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 385 m²
Oferujemy na sprzedaż oddzielny hotel w Sidari, na północ od Korfu. Ten hotel jest idealny n…
$826,496
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Hotel 1 000 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż, 1.000 m kw. hotel na 1.500 m kw. działki na wyspie Lefkada. Hotel składa się z…
$3,54M
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Hotel 580 m² w Alykes Potamou, Grecja
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma poziomy 3.…
$3,54M
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Hotel 1 000 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 000 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzeda?, hotel o powierzchni 1000 m kw., znajduje si? w South- West, w obszarze Agios Ge…
$2,89M
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Hotel 360 m² w Kato Korakiana, Grecja
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 4 poziomy.…
$531,319
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Hotel 1 226 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 226 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 226 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1226 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poz…
$1,12M
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Typy nieruchomości w Region Wyspy Jońskie.

nieruchomości komercyjne
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