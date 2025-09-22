Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe nad morzem w Gythio, Grecja

Szeregowiec 3 pokoi w Gythio, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gythio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż maizonette 112 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie…
$304,315
