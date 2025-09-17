Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Gouves Municipal Unit, Grecja

wille
23
domy wolnostojące
3
szeregowcy
4
15 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Na sprzedaż - Villa B1 w siedzibie BOMO AG Twoje prywatne Hillside Escape w tradycyjnych G…
$327,178
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż komfortowy dom dla dużej rodziny, położony na północnym wybrzeżu Krety, obok mal…
$760,786
Willa 3 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Na sprzedaż - Villa B2 w BOMO AG Residences Twoje prywatne Hillside Escape w tradycyjnych …
$310,761
AdriastarAdriastar
Willa 1 pokój w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Luksusowa 450 m ² Willa z prywatnym basenem - Heraklion, Kreta Położony w Herak…
$2,96M
Willa 8 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Parter…
$468,176
Willa 7 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/1
Luksusowa willa na sprzedaż na wsi Heraklion, Kreta! Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową…
$1,87M
Century 21Century 21
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dom w Gouves, Heraklion, Kreta Wyjątkowy dom o powierzchni 243 m kw., na działc…
$406,901
Willa 9 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Luksusowa willa 400 m2 z prywatnym basenem i oszałamiające Widok Morza, Góry i Miasto Odkr…
Cena na żądanie
Willa 4 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Willa w Voro, Gouves, Heraklion, Kreta Odkryj luksus i spokój w tej unikalnej, …
$1,07M
Willa 5 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 150 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$678,856
Willa 4 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa z widokiem na morze panoramiczne Położony w spokojnej dzielnic…
$727,614
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Piętro 4/1
Nowoczesny Semi- Detached Maisonette 212m ² w Heraklion Prefektura, Kreta. Doskonała okazja …
$406,901
Willa 6 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa na sprzedaż na Krecie. Willa ma powierzchnię 400m ² na działce 890m ² i składa się z p…
$1,25M
Willa 3 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż: Niepowtarzalny dom z prywatnym basenem - Skotino, Heraklion, Kreta Odkryj ten …
$642,572
Willa 3 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Na sprzedaż - Villa B3 w BOMO AG Residences Twoje prywatne Hillside Escape w tradycyjnych …
$301,513
Parametry nieruchomości w Gouves Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
