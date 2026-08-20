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Hotele na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 8 000 m² w Agios Konstantinos, Grecja
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecja
Powierzchnia 8 000 m²
Na sprzedaż hotel 8000 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden poziom. Istnie…
$7,67M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż 3 * hotel - 32 pokoje, 50 km od malowniczego miasta Metora. Zbudowany wśród gór …
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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