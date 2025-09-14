Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Eretria Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Eretria Municipal Unit, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 570 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,64M
Zostaw prośbę
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 446 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 2 sypial…
$1,08M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa 3 pokoi w Eretria Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter…
$801,752
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Eretria Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się