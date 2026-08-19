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Hotele na sprzedaż w Region Epir, Grecja

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Zagori Municipality
5
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9 obiektów total found
Hotel 370 m² w Kipoi, Grecja
Hotel 370 m²
Kipoi, Grecja
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż, butikowy hotel w Ioannina, Epirus region. W hotelu 370 m ² znajduje się 6 pokoi…
$1,30M
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Hotel 1 016 m² w Sivota, Grecja
Hotel 1 016 m²
Sivota, Grecja
Powierzchnia 1 016 m²
Na sprzedaż hotel 1016 metrów kwadratowych w Epirus. Hotel ma jeden poziom. Są: klimatyzacj…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Kipoi, Grecja
Hotel 1 000 m²
Kipoi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż, 1000 m kw. hotel położony w Kipi (Kipoi) obszarze północnej części kontynentu g…
$1,65M
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Grekodom Development
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Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000 w Kato Pedina, Grecja
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000
Kato Pedina, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
W sercu Central Zagori, gdzie kamienna architektura spotyka niezrównane naturalne piękno Epi…
Cena na zgłoszenie
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For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000 w Monodendri, Grecja
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000
Monodendri, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
In the heart of Zagori Villages, a unique hotel of 412 sq.m. is offered for sale, renovated …
$690,566
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Hotel 330 m² w Mazarakia, Grecja
Hotel 330 m²
Mazarakia, Grecja
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż hotel 330 metrów kwadratowych w Epirus. Hotel ma jeden poziom. Właściciele opus…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 700 m² w Elafotopos, Grecja
Hotel 700 m²
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w czarującej okolicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa si…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 600 m² w Pistiana, Grecja
Hotel 600 m²
Pistiana, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż luksusowy mini hotel w pięknej wiosce w górach. Miejsce, które jest idealne na w…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) w Ioannina Municipality, Grecja
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 19
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 496 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na sprzedaż w Ioannina, miasto o stale rosnącym przepływie turystycznym i rozwoju gosp…
$2,27M
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Typy nieruchomości w Region Epir.

nieruchomości komercyjne
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