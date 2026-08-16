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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Drama Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Drama Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 3
Dramat, Centrum: Na sprzedaż przez mieszkanie 124m2 na 3 piętrze z windą z ogrzewaniem. Skła…
$115,668
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Parametry nieruchomości w Drama Regional Unit, Grecja

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