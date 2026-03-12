Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Drama Municipal Unit
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Drama Municipal Unit, Grecja

Nieruchomości komercyjne 16 m² w Drama Municipality, Grecja
Nieruchomości komercyjne 16 m²
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 16 m²
Dramat, Centrum: Zamknięte miejsce parkingowe jest na sprzedaż na parterze w pobliżu PPC, 16…
$21,937
Pomieszczenie biurowe 60 m² w Drama Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Dramat, Centrum: Na sprzedaż Biuro 60 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku z windą w centrum…
$208,203
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Drama Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1
Dramat, Centrum: Biuro o powierzchni 150 mkw. bardzo centralne 1. piętro w bardzo uprzywilej…
$126,184
