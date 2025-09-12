Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Platanias
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Municipality of Platanias, Grecja

2 pokojowe
4
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maleme, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Maleme, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 87 m²
Nowoczesne Parter Residence - Komfort i luksus Obok morza W kontekście wiodącego w budowie k…
$474,029
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 1 pokój w Maleme, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Maleme, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 71 m²
Modern Ground Floor Residence - Idealny dla stałego zamieszkania lub inwestycji W dobrze utr…
$397,950
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 2 pokoi w Maleme, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Maleme, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Parter Apartament w nowoczesnym kompleksie 124; Komfort, luksusowe & Sea w odległości oddych…
$415,506
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 1 pokój w Maleme, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Maleme, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 72 m²
Modern Ground Floor Residence - Idealny dla jakości życia i inwestycji W ramach dobrze utrzy…
$403,802
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Platanias, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się