  2. Grecja
  3. Prossotsani Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Prossotsani Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Grammeni, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Grammeni, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Parametry nieruchomości w Prossotsani Municipality, Grecja

