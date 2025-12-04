Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lefkada Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Lefkada Municipality, Grecja

Municipal Unit of Lefkada
8
4 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Katouna, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katouna, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż tradycyjny dom o powierzchni 160 m kw w miejscowości Katouna, na wyspie Lefkada!…
$400,291
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 656 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 656 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Willa ma fronto…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż willa 167 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Są: klimatyzacja. Dodatki wli…
$2,17M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Willa 5 pokojów w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro -2/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Lefkada Municipality.

wille

Parametry nieruchomości w Lefkada Municipality, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się