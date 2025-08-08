Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kassandra Municipality
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja
  6. Widok na morze

Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Kassandra Municipality, Grecja

2 obiekty total found
Rezydencja 6 pokojów w Chaniotis, Grecja
Rezydencja 6 pokojów
Chaniotis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyobraź sobie wspaniałą willę o powierzchni 350 metrów kwadratowych, położoną tuż przy piękn…
$3,50M
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Rezydencja 5 pokojów w Kalandra, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Kalandra, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Liczba kondygnacji 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
