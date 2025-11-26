Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Amphipolis Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Amphipolis Municipality, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale detached house of 88 sq.m. under construction, with a private garden of 294 sq.m., …
$271,534
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Amphipolis Municipality, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się