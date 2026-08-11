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Mieszkania na sprzedaż w Corinth, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$233,250
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Piękne urządzone mieszkanie na plażyNa sprzedaż jest unikalny nowy apartament o powierzchni …
$335,837
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Agencja
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Parametry nieruchomości w Corinth, Grecja

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