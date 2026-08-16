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Hotele na sprzedaż w Corfu Regional Unit, Grecja

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipal Unit of Lefkimmi
4
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30 obiektów total found
Hotel 385 m² w Kavos, Grecja
Hotel 385 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 385 m²
Na sprzedaż hotel 385 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Są: klima…
$495,898
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Hotel 180 m² w Avliotes, Grecja
Hotel 180 m²
Avliotes, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż, mini hotel w północno-zachodniej części Korfu, w miejscowości Agios Stefanos! …
$885,531
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Hotel 710 m² w Petriti, Grecja
Hotel 710 m²
Petriti, Grecja
Powierzchnia 710 m²
Na sprzedaż, 3-piętrowy niedokończony budynek 710 m kw z widokiem na morze! Dostępne działk…
$277,467
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Hotel 400 m² w Kavos, Grecja
Hotel 400 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż, mini hotel 400 m2 w miejscowości Kavos, który znajduje się 47 km na południe od…
$377,827
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Grekodom Development
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Hotel 640 m² w Benitses, Grecja
Hotel 640 m²
Benitses, Grecja
Powierzchnia 640 m²
W jednej z najpopularniejszych wiosek Korfu znajduje się mały kompleks 14 apartamentów na sp…
$2,95M
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Hotel 400 m² w Skripero, Grecja
Hotel 400 m²
Skripero, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Hotel na sprzedaż, 13 km od centrum miasta Korfu. Ten dwupiętrowy hotel ma powierzchnię 400 …
$2,77M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 950 m² w Gouvia, Grecja
Hotel 950 m²
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 950 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 950 m2 z działką 9000 m2 Znajduje się w malowniczej miejscow…
$767,461
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Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Sfakera, Grecja
Hotel 400 m²
Sfakera, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż przytulny hotel 400 m kw. w Roda, na północ od pięknej wyspy Korfu! Hotel znajdu…
$1,30M
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Oferujemy hotel położony na północnym wybrzeżu wyspy Korfu. Kompleks składa się z 10 dwóch m…
$3,52M
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Hotel 300 m² w Dassia, Grecja
Hotel 300 m²
Dassia, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Pokoje do wynajęcia w malowniczej miejscowości na północy Korfu! Ta posiadłość nad morzem je…
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Grekodom Development
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Hotel 4 600 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 4 600 m²
Hotel na sprzedaż na Korfu - wartość wyjątkowa Lokalizacja i przegląd: Doskonała lokalizacj…
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Hotel 360 m² w Kato Korakiana, Grecja
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 4 poziomy.…
$531,319
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Grekodom Development
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Hotel 740 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż, piękny nadmorski hotel w okolicy Cavos, w bardzo południowej części Korfu. Hote…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 660 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 660 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 660 m²
Hotel na sprzedaż w samym sercu miejscowości Lively Resort South Corfu Położony w centrum j…
$944,567
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Grekodom Development
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Hotel 469 m² w Gouvia, Grecja
Hotel 469 m²
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 469 m²
Na sprzedaż połowa czteropiętrowych apartamentów składa się z siedmiu pokoi. Apartamenty zna…
$2,72M
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Hotel 400 m² w Kavos, Grecja
Hotel 400 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż, hotel o powierzchni 400 m2 położony w Cavos zaledwie 50 m od plaży! Obiekt znaj…
$826,496
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Hotel 350 m² w Dassia, Grecja
Hotel 350 m²
Dassia, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż, mini hotel o powierzchni 350 mkw położony w Kassiopi, jednej z najbardziej znan…
$3,90M
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Hotel 3 863 m² w Gimari, Grecja
Hotel 3 863 m²
Gimari, Grecja
Powierzchnia 3 863 m²
Na sprzedaż hotel 3863 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Obiekt o…
$12,99M
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Hotel 997 m² w Kato Korakiana, Grecja
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Grecja
Powierzchnia 997 m²
Na sprzedaż: Beachfront Hotel w Dassia, North- East Corfu! Rozmiar nieruchomości: 997 m kw.…
$3,90M
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Hotel 550 m² w Kavos, Grecja
Hotel 550 m²
Kavos, Grecja
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż przytulny hotel o powierzchni 550 mkw położony w Asprokavos, w bardzo południowe…
$1,30M
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Hotel 300 m² w Kontokali, Grecja
Hotel 300 m²
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Istnieje apartament-hotel na sprzedaż, składający się z dwóch budynków i basen (7x15m). Głów…
$885,531
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Grekodom Development
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Hotel 385 m² w Kato Agios Markos, Grecja
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecja
Powierzchnia 385 m²
Oferujemy na sprzedaż oddzielny hotel w Sidari, na północ od Korfu. Ten hotel jest idealny n…
$826,496
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Hotel 1 200 m² w Evropouli, Grecja
Hotel 1 200 m²
Evropouli, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Hotel na sprzedaż na pięknej wyspie Korfu. Hotel położony jest zaledwie 2 km od tętniącego ż…
$1,89M
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Hotel 400 m² w Sfakera, Grecja
Hotel 400 m²
Sfakera, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż: Uroczy Mini- Hotel w sercu wsi Roda, Tylko kroki od morza! Odkryj fantastyczną…
$767,461
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Hotel 412 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 412 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 412 m²
Na sprzedaż hotel 412 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 4 poziomy. Są: klimatyza…
$1,03M
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Hotel 260 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 260 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden pozi…
$472,283
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Hotel 410 m² w Barbati, Grecja
Hotel 410 m²
Barbati, Grecja
Powierzchnia 410 m²
Nowoczesny prywatny kompleks na sprzedaż na wyspie Korfu. Kompleks składa się z sześciu luks…
$2,60M
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Hotel 400 m² w Agios Pantaleimonas, Grecja
Hotel 400 m²
Agios Pantaleimonas, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 400 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma 2 poziomy.…
$1,77M
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Hotel 580 m² w Alykes Potamou, Grecja
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma poziomy 3.…
$3,54M
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Hotel 407 m² w Karousades, Grecja
Hotel 407 m²
Karousades, Grecja
Powierzchnia 407 m²
Oferujemy przytulny hotel na pięknej wyspie Korfu. Hotel o łącznej powierzchni 320 metrów kw…
$578,547
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Typy nieruchomości w Corfu Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
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