Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Chersonisos Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to luksusowa maisonette 146 metrów kwadratowych na działce 813 metrów kwadratowych, z d…
$811,115
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż: "Key- Ready" Oddzielony dom w Old Hersonissos, Kreta Wyjątkowa okazja do nabyci…
$408,484
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych na Krecie. Widok na mo…
$111,192
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chersonisos Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się