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Hotele na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Platanias
3
Municipality of Chania
3
Municipality of Apokoronas
3
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10 obiektów total found
Hotel w Aspro, Grecja
Hotel
Aspro, Grecja
Ten mały hotel na sprzedaż w Chania znajduje się w tradycyjnej miejscowości Aspro, w niewiel…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Kolimbari, Grecja
Hotel
Kolimbari, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Ten hotel na sprzedaż znajduje się w Kolymbari, Platanias, Chania. Położony bezpośrednio nad…
$1,89M
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Hotel w Almyrida, Grecja
Hotel
Almyrida, Grecja
Liczba kondygnacji 2
$2,32M
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Hotel w Platanias, Grecja
Hotel
Platanias, Grecja
Ten hotel na sprzedaż w Platanias Chania Crete znajduje się 100 metrów od plaży Platanias . …
$2,06M
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Hotel w Plaka, Grecja
Hotel
Plaka, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten kompleks willi na sprzedaż w Apokoronas, Chania znajduje się w miejscowości Plaka na upr…
$3,48M
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Hotel w Agia Marina, Grecja
Hotel
Agia Marina, Grecja
Ten hotel na sprzedaż w Chanii na Krecie znajduje się w górnej turystycznej dzielnicy Agia M…
$1,12M
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TekceTekce
Hotel 256 m² w Platanos, Grecja
Hotel 256 m²
Platanos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 256 metrów kwadratowych na Krecie. Hotel ma 2 poziomy. Parte…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel w Tavronitis, Grecja
Hotel
Tavronitis, Grecja
Ten niewielki hotel na sprzedaż w Chania Crete położony jest przy głównej drodze wioski Tavr…
$1,53M
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Hotel 850 m² w Kalathas, Grecja
Hotel 850 m²
Kalathas, Grecja
Powierzchnia 850 m²
Na sprzedaż w Akrotiri, Chania. Na dzia? ce 1020 m2 hotel na sprzeda? 850 m2 Hotel został zb…
$3,43M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel w Galatas, Grecja
Hotel
Galatas, Grecja
Ten niesamowity hotel na sprzedaż w Agioi Apostoloi, Chania jest marzeniem inwestora. Ten po…
$1,77M
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Typy nieruchomości w Chania Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
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