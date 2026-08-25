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Hotele na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

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6 obiektów total found
Hotel 891 m² w Region Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 891 m²
Region Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 891 m²
Ten piękny hotel jest oferowany na sprzedaż. Znajduje się na północny zachód od Aten, w pobl…
$826 496
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Grekodom Development
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Hotel 1 260 m² w Delphi Municipality, Grecja
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden …
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 510 m² w Lilaia, Grecja
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 510 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 510 m2 na dzia? ce 10.000 m2 Hotel składa się z sz…
$1,03M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 8 000 m² w Agios Konstantinos, Grecja
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecja
Powierzchnia 8 000 m²
Na sprzedaż hotel 8000 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden poziom. Istnie…
$7,67M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż 3 * hotel - 32 pokoje, 50 km od malowniczego miasta Metora. Zbudowany wśród gór …
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 750 m² w Region Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 750 m²
Region Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Oferujemy Państwu doskonały minihotel na Zatoce Kamena Vourla, 10m. od plaży, położony w pię…
$2,18M
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Agencja
Grekodom Development
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