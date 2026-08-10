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Dom wolnostojący na sprzedaż w Arcadia Regional Unit, Grecja

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Municipality of Gortynia
3
Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Stone- zbudowany tradycyjny dom 215 m2 w miejscowości Muria, Gortynia. Jest to 2-piętrowy do…
$233,073
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Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
$64,095
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagadia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagadia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC…
$198,112
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., parter, rok budowy: 1955 Tylny …
$50,111
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 205 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 205 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedneg…
$1,10M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Arcadia Regional Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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