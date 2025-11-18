Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Municipality of Apokoronas, Grecja

wille
26
domy wolnostojące
10
szeregowcy
8
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Almyrida, Grecja
Willa 6 pokojów
Almyrida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Parametry nieruchomości w Municipality of Apokoronas, Grecja

