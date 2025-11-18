Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Municipality of Apokoronas, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski z basenem i widokiem na szycie Na terenie terenu o łącznej powier…
Cena na żądanie
