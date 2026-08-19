Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Ajos Nikolaos
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Ajos Nikolaos, Grecja

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Hotel 790 m² w Ajos Nikolaos, Grecja
Hotel 790 m²
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 790 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 790 m kw. w Lassithi na Krecie. Hotel składa się z…
$3,54M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 000 m² w Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż 3 * hotel - 32 pokoje, 50 km od malowniczego miasta Metora. Zbudowany wśród gór …
$2,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się