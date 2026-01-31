Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Wettin Lobejun
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wettin Lobejun, Niemcy

1 obiekt total found
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option w Wettin Lobejun, Niemcy
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Niemcy
Powierzchnia 91 000 m²
Ten obiekt przemysłowy i logistyczny oferuje całkowitą wielkość terenu ok. 100.000 m ² z kil…
$12,02M
VAT
English, Deutsch, Română
