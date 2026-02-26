Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Velbert
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Velbert, Niemcy

1 obiekt total found
Penthouse 2 pokoi w Velbert, Niemcy
Penthouse 2 pokoi
Velbert, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/3
🏡 Na sprzedaż jest pięknie utrzymane 2-pokojowe mieszkanie na poddaszu w doskonałej dzielnic…
$129,949
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
