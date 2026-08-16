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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Stadteregion Aachen, Niemcy

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 10 pokojów w Wurselen, Niemcy
Dom wolnostojący 10 pokojów
Wurselen, Niemcy
Pokoje 10
Liczba kondygnacji 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Akwizgran, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Akwizgran, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Mieszkanie w Niemczech przy 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
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Agencja
Аталанта
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Dom 5 pokojów w Herzogenrath, Niemcy
Dom 5 pokojów
Herzogenrath, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż w 52134 HerzogenrathRok budowy - 2022Powierzchnia mieszkalna - 195 m2Ziemia …
$506,198
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Parametry nieruchomości w Stadteregion Aachen, Niemcy

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