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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szlezwik-Holsztyn, Niemcy

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Schlei Ostsee
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6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Damp, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Damp, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/5
📈 Mieszkanie inwestycyjne na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w ratach!Roczny popyt na wynajemPrze…
$325,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Damp, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Damp, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 5
Bezpośrednia lokalizacja na wybrzeżu Morza Bałtyckiego z plaży, przystani jachtu i sportów w…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 5
$177,882
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/5
Live & Invest w Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusive New Development in Damp - Live Where O…
$218,087
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Mieszkanie 1 pokój w Damp, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Damp, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 5
Dump jest malowniczym kurortem nad Morzem Bałtyckim, łączącym piękno przyrody z nowoczesną i…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Escheburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Escheburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego.Cent…
$598,384
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Szlezwik-Holsztyn.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Szlezwik-Holsztyn, Niemcy

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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