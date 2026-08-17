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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saksonia, Niemcy

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2 obiekty total found
Willa 16 pokojów w Oberbarenburg, Niemcy
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Willa 16 pokojów
Oberbarenburg, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do stylowej rodziny lub domu wypoczynkowego w samym sercu Gór Wielkanocnych. Ta p…
$486,371
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Penthouse 1 pokój w Zwickau, Niemcy
Penthouse 1 pokój
Zwickau, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 4/4
To apartament. Budynek jest architektonicznie oszałamiający, niesamowicie piękny, i jest chr…
$44,524
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Parametry nieruchomości w Saksonia, Niemcy

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