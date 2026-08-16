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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pirmasens, Niemcy

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2 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Pirmasens, Niemcy
Dom 8 pokojów
Pirmasens, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
EFH DHH na sprzedaż w Pirmasens!Bardzo dobry stan! Najlepsze miejsce!66955 PirmasensDostawca…
$285,932
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Dom 8 pokojów w Pirmasens, Niemcy
Dom 8 pokojów
Pirmasens, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
We are offering two new building projects in 66955 Pirmasens.Property descriptionThe offer i…
$627,140
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