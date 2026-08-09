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Penthouse na Sprzedaż w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
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4 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia. Exclusive penthouse o powierzchni około 150 m…
$2,14M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Penthouse 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. …
$3,57M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 6
Penthouse w nowym budynku, gotowy do wejścia.Exclusive penthouse o powierzchni około 150 met…
$2,16M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Penthouse
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Stylowy penthouse w centralnej dzielnicy miasta- Ostend z widokiem na wieżowce Frankfurtu. I…
$3,60M
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Parametry nieruchomości w Hesja, Niemcy

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