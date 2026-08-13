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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ottobrunn, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ottobrunn, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Ottobrunn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 5
3-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w centralnej dzielnicy Monac…
$1,01M
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