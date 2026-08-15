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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Offenbach am Main, Niemcy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Offenbach am Main, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Offenbach am Main, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowa, nowoczesna architektura, parter z ogrodem i przestronne tarasy i loggie, łazienki z…
$586,765
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Condo 3 pokoi w Offenbach am Main, Niemcy
Condo 3 pokoi
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowa, nowoczesna architektura, parter z ogrodem i przestronne tarasy i loggie, łazienki z…
$545,143
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Parametry nieruchomości w Offenbach am Main, Niemcy

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