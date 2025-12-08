Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Neuss, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Neuss, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Neuss, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
Przytulny dwupokojowy apartament w malowniczym NeussCena: 176.000 €+ 3,57% rezerwy brokera P…
$205,266
Parametry nieruchomości w Neuss, Niemcy

