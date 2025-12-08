Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Neuss
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Neuss, Niemcy

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Neuss, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Neuss, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
Przytulny dwupokojowy apartament w malowniczym NeussCena: 176.000 €+ 3,57% rezerwy brokera P…
$205,266
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Neuss, Niemcy
Dom 4 pokoi
Neuss, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Property is reserved!    House built in 1996 House area  120 m2 4 rooms (3…
$604,138
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Neuss, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się