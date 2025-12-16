Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Mulheim an der Ruhr
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Mulheim an der Ruhr, Niemcy

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Dom wolnostojący
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mulheim an der Ruhr, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się