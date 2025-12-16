Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Mulheim an der Ruhr
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mulheim an der Ruhr, Niemcy

2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Dom wolnostojący
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Willa
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
Liczba kondygnacji 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mulheim an der Ruhr, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się