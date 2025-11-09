Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Moers
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Moers, Niemcy

1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Moers, Niemcy
Dom 10 pokojów
Moers, Niemcy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 6 482 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny dom jednorodzinny z domkiem przy basenie, naturalnym stawem kąpielowym i działką…
$1,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Moers, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się