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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Main Taunus Kreis, Niemcy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sulzbach Taunus, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Sulzbach Taunus, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem w najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad Menem…
$627,432
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Mieszkanie 3 pokoi w Sulzbach Taunus, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Sulzbach Taunus, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem w najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad Menem…
$582,925
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Parametry nieruchomości w Main Taunus Kreis, Niemcy

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