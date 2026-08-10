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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Landkreis Offenbach, Niemcy

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4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,15M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,22M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,11M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,16M
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